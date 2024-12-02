В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину

Внутри НАТО не обсуждается отправка войск на Украину, в столицах Европы планируют подобный сценарий с тем, чтобы обеспечить Украину «гарантиями безопасности» после прекращения огня. Об этом агентству Ansa рассказал высокопоставленный источник в НАТО.

«Для этого [отправки войск на Украину] совет НАТО должен дать указание главнокомандующему союзными войсками начать планирование, а этого не произошло», — отметил источник.

По его словам, чем ближе к переговорам и возможному прекращению огня, тем важнее будет становиться этот вопрос и будет необходимо к нему подготовиться.

Накануне президент Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников. По его словам, он был бы «счастлив» вводу войск ЕС и НАТО в республику, но никогда об этом не попросит.

Ранее в США раскритиковали план отправки войск НАТО на Украину.