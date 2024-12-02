Армия Сирии отразила наступление террористов на севере провинции Хама

Сирийская армия отразила наступление террористов на севере провинции Хама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА.

«Армия САР преуспела в отражении террористической атаки и освободила все поселения, расположенные на трассе Мухарди-Скальбия», — говорится в сообщении.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

После этого министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. 2 декабря Вооруженные силы (ВС) Сирии совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России ликвидировали более 400 террористов за несколько часов.

Ранее в США объяснили, почему Сирия потеряла контроль над Алеппо.