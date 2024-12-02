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Армия Сирии отразила наступление террористов на севере провинции Хама

Сирийская армия отразила террористическую атаку на севере провинции Хама

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Reuters

Сирийская армия отразила наступление террористов на севере провинции Хама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА.

«Армия САР преуспела в отражении террористической атаки и освободила все поселения, расположенные на трассе Мухарди-Скальбия», — говорится в сообщении.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

После этого министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. 2 декабря Вооруженные силы (ВС) Сирии совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России ликвидировали более 400 террористов за несколько часов.

Ранее в США объяснили, почему Сирия потеряла контроль над Алеппо.

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