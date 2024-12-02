«Подготовка к мирным переговорам». Зачем Шольц приехал в Киев, а Бербок — в Китай? Шольц прибыл в Киев впервые за два с половиной года с начала СВО

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит Шольца в Киев за последние два с половиной года. В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай и назвала свой визит началом мирного урегулирования конфликта на Украине. Приведут ли усилия германских политиков к завершению военных действий — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Для начала уточним, изменились ли за последнее время военно-политические и оперативно-стратегические установки коллективного Запада в области ведения военных действий на Украине? Сразу исключим из этих оценок мнения отставных политиков и экс-военачальников, равно как и многочисленные экспертные оценки. Как правило, они в большинстве своем не транслируют мнения действующих глав государств и правительств Запада.

Будем опираться только на факты. К примеру, к кардинальному изменению военно-политических и оперативно-стратегических установок могло бы привести разрешение президента США Джо Байдена наносить удары по территории России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Вслед за Вашингтоном Франция и Британия тоже сняли свои ограничения на удары крылатыми ракетами воздушного базирования.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Казалось бы, подобные меры могли привести к кардинальному изменению в ходе вооруженной борьбы. Безусловно, могли бы, если бы ВСУ (а точнее, американские инструкторы) запускали, к примеру, по 1500 ракет в сутки. Иными словами, на Россию в этом случае обрушился бы град из западных ракет.

Однако по факту ничего подобного не происходит, и, похоже, в ближайшее время не произойдет. С военной точки зрения, удары, которые были осуществлены с момента разрешения Байдена, можно охарактеризовать как одиночные пуски ракет, не принесшие пока каких-либо существенных разрушений.

Складывается впечатление, что установка коллективного Запада «Украина не должна проиграть, но и Россия не должна выиграть» так и не претерпела существенных изменений. А разрешение наносить удары по РФ является либо демонстрацией потенциальных возможностей Запада, либо одним из вопросов предстоящих переговоров.

Чего хочет Зеленский?

Похоже, это осознает и Владимир Зеленский — ракеты его проблем не решат. За последнее время точка зрения президента Украины на ведение военных действий сильно изменилась. Если раньше он категорически настаивал на возврате к границам 1991 года, с жаром отрицал малейшую возможность хотя бы даже временной утраты одного квадратного метра территории своей страны, то в последнее время откорректировал свою позицию.

К примеру, в интервью телеканалу Sky News в конце ноября украинский лидер говорил, что горячая фаза военных действий может прекратиться, если Украина войдет в НАТО с контролируемыми Киевом территориями, а на утраченные регионы распространится приглашение в альянс.

При этом в декабре Зеленский заявил, что он против того, чтобы страну приглашали в НАТО без территорий, утраченных в ходе боев. Он подчеркнул, что Киев никогда юридически не признает присоединение четырех регионов и Крыма к России и, «безусловно, все это вернется». Вполне можно расценивать эти слова президента Украины как шаг к возможному мирному урегулированию.

«Согласование позиций»

Возвращаясь к германским политикам и их визитам в Китай и на Украину, отметим, что глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целью своего визита в Китай начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Безусловно, позиция министра иностранных дел ФРГ по этому вопросу не является для Пекина определяющей. Так что, скорее всего, этот визит — возможное согласование позиций.

Нельзя исключать, что этим же целям подчинен и приезд канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Глава ФРГ, надо полагать, хочет лично ознакомиться с оценками текущей ситуации президентом Украины, уточнить его планы на будущее и, нельзя исключать, рассеять надежды Зеленского на приглашение в НАТО чуть ли не на этой неделе.

Если бы такие планы в Брюсселе действительно существовали, вряд ли сообщать о них Киеву послали бы Шольца. Реально это могло бы произойти только после 20 января 2025 года в ходе официального визита президента Украины в Вашингтон.

Поэтому визиты германских политиков как в Киев, так и в Берлин, можно оценивать как подготовку к возможным мирным переговорам и согласование позиций (о чем, собственно говоря, и заявляла глава МИД ФРГ). Несмотря на раз от разу повторяемые европейскими политиками слова о поддержке Украины, речи о стратегическом поражении России давно не ведется, и складывается впечатление, что основная задача для коллективного Запада — по возможности завершить это противостояние без потери лица для всех трех сторон — самого Запада, России и Украины.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).