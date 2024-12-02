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В Белоруссии осудили агента СБУ за поставки оружия через границу

Переправлявшего оружие агента СБУ приговорили к 10 годам колонии в Белоруссии

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Shutterstock

Гомельский областной суд вынес приговор в отношении агента Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным «Мангуст», которого обвиняют в поставках оружия в Белоруссию. Об этом сообщает БелТА.

«Мангусту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа», — говорится в материале.

Суд признал «Мангуста» и еще двух обвиняемых виновными по статьям о незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, агентурной деятельности, незаконном перемещении через границу огнестрельного оружия и незаконном пересечении государственной границы.

О задержании агента СБУ в январе сообщал замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. По данным правоохранительных органов, мужчина доставлял в страну огнестрельное оружие, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

Ранее в СБУ заявили о задержании «крота» РФ, который шпионил на границе с Белоруссией.

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