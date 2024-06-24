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В СБУ заявили о задержании «крота» РФ, который шпионил на границе с Белоруссией

В СБУ заявили о задержании агента РФ, шпионившего на границе с Белоруссией

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Gleb Garanich/Reuters

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании якобы завербованного спецслужбами России агента, который собирал информацию о численности ВСУ и наличии укрепрайонов на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По заявлению СБУ, завербованным агентом оказался руководитель отделения местного пограничного отряда. Отмечается, что якобы по указанию российских спецслужб он «устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, обороняющих приграничье с Белоруссией».

«Также он пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами ВСУ на территории региона», — указали в ведомстве.

До этого пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в районе Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований. По данным ведомства, на сопредельной с Белоруссией территории собираются подразделения в том числе с тяжелой техникой.

Ранее в Госдуме указали на страх Украины ударов ВС РФ из Белоруссии.

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