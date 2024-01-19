Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии арестовали агента СБУ

Белорусские спецслужбы задержали агента СБУ, который переправлял оружие в страну

close
100%
Росгвардия

Белорусские спецслужбы задержали агента СБУ, который переправлял оружие в страну с Украины. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Установлено, что украинцы Вячеслав Бородий и Сергей Невмержицкий были завербованы спецслужбами Украины на основе зависимости, прошли подготовку в специальных учебных центрах украинских спецслужб и в соответствии с заданием доставляли в нашу страну огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества», — заявил замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

Кроме взрывчатки и оружия, Бородий ввозил в Белоруссию детали БПЛА и радиоаппаратуру.

Уточняется, что Бородий, житель украинского приграничья, привлекал к хранению контрабандного оружия граждан Белоруссии. Следствие считает, что оружие было предназначено для подготовки взрывов на нефтеперерабатывающих заводах и предприятиях, а также на других ключевых белорусских предприятиях.

Бородию и другим фигурантам дела грозит смертная казнь.

До этого на границе России и Белоруссии ввели ограничения для грузового транспорта.

Ранее бывший руководитель пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Украина установила 500 тыс. мин на границе с Россией и Белоруссией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами