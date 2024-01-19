В Белоруссии арестовали агента СБУ

Белорусские спецслужбы задержали агента СБУ, который переправлял оружие в страну с Украины. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Установлено, что украинцы Вячеслав Бородий и Сергей Невмержицкий были завербованы спецслужбами Украины на основе зависимости, прошли подготовку в специальных учебных центрах украинских спецслужб и в соответствии с заданием доставляли в нашу страну огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества», — заявил замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

Кроме взрывчатки и оружия, Бородий ввозил в Белоруссию детали БПЛА и радиоаппаратуру.

Уточняется, что Бородий, житель украинского приграничья, привлекал к хранению контрабандного оружия граждан Белоруссии. Следствие считает, что оружие было предназначено для подготовки взрывов на нефтеперерабатывающих заводах и предприятиях, а также на других ключевых белорусских предприятиях.

Бородию и другим фигурантам дела грозит смертная казнь.

До этого на границе России и Белоруссии ввели ограничения для грузового транспорта.

Ранее бывший руководитель пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Украина установила 500 тыс. мин на границе с Россией и Белоруссией.