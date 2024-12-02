В России создали разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением

Глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков сообщил о создании разведывательно-ударного комплекса с системой лазерного наведения. Его слова приводит ТАСС.

«У нас сейчас проходит боевую апробацию проект разведывательно-ударного комплекса», — рассказал он.

По его словам, комплекс состоит из трех отдельных частей: системы обнаружения, системы лазерного целеуказания и системы поражения. Он отметил, что данные компоненты создавались отдельно друг от друга, но затем их было решено интегрировать в единую систему.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что российские военнослужащие из состава группировки войск «Днепр» оборудовали в зоне специальной военной операции полевую мастерскую для модернизации FPV-дронов. Для ускорения изготовления комплектующих применяется 3D-принтер. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет оперативно обеспечить нужными деталями подразделения, использующие дроны.

Ранее стало известно об успешном применении беспилотника «Охотник» в рамках СВО.