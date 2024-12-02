В МИД РФ допустили проведение встречи Турции, Ирана и России по Сирии

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность проведения трехсторонней встречи Турции, Ирана и России по Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

«Такой встречи нельзя исключать — будь она в России или в другом месте. Мы готовы к такой встрече», — сказал дипломат.

Он добавил, что Москва поддерживает тесные контакты с Тегераном и Анкарой по ситуации в Сирии.

Первая встреча глав МИД четырех стран состоялась в Москве в мае 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.

В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что в ближайшее время Турция, Россия и Иран проведут встречу в астанинском формате на уровне министров с целью урегулирования ситуации в Сирии. По словам Фидана, он уже обсуждал восстановление астанинского процесса с российским коллегой Сергеем Лавровым.

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате участвуют Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны --наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

Ранее в США предупредили, что ситуация в Сирии рискует втянуть Россию в новый конфликт.