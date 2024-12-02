Сирийские и российские войска ликвидировали более 400 террористов

Вооруженные силы (ВС) Сирии совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России ликвидировали более 400 террористов за несколько часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское главное командование.

«В течение последних часов в результате точных ударов, которые были нанесены нашими силами совместно с дружественными российскими, было ликвидировано более 400 террористов, среди них иностранцы», — говорится в заявлении командования.

До этого министерство обороны Сирии сообщило, что сирийские войска начали продвигаться по нескольким направлениям в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама с целью вытеснения террористов.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо.

Ранее в США предупредили, что ситуация в Сирии рискует втянуть Россию в новый конфликт.