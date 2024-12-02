Вооруженные силы (ВС) Сирии начали продвигаться по нескольким направлениям в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама с целью вытеснения террористов. Об этом сообщило министерство обороны республики в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В течение последних 24 часов сирийская армия при поддержке присутствующих в Сирии дружественных российских сил продолжила наносить ракетные, артиллерийские и авиационные удары по объектам террористов, складам, путям снабжения и продвижения [террористов] в провинциях Алеппо и Идлиб», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в результате атаки были уничтожены пять штабов и семь складов с оружием и боеприпасами.

28 ноября CNN сообщило, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.