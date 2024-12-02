Шольц приехал в Киев узнать, чего хочет Зеленский

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц хочет узнать у Владимира Зеленского, на что тот готов ради мира — для этого Шольц приехал в Киев. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в окружении канцлера Германии.

«Шольц хочет знать, на что готов пойти Зеленский. Его цель — в ходе конфиденциального диалога выяснить у президента Зеленского его оценку ситуации. На что он и его страна готовы», — заявили в окружении германского канцлера.

Издание утверждает, что поездка Шольца в Киев является частью предвыборной кампании — федеральный канцлер дает сигнал своим избирателям о том, что он стремится к заключению мира на Украине.

До этого Олаф Шольц подтвердил первый за 2,5 года приезд в Киев.

Канцлер Германии заявил, что своим визитом выражает солидарность Германии с Украиной и напомнил, что Берлин является основным европейским партнером Украины.

Ранее соперник Шольца обвинил его в запугивании немцев войной с Россией.