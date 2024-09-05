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Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке

Путин: необходимо увековечить память о Курильской десантной операции 1945 года

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ВЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке, в рамках этого увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года.

Глава государства подчеркнул, что та операция стала символом мужества советских солдат и офицеров, которые сокрушили немецкую армию в конце Второй мировой войны.

Путин также заявил, что от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей Российской Федерации. Политик назвал регион флагманом страны в новой глобальной экономической реальности.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Песков заявлял, что Путин активно готовился к Восточному экономическому форуму.

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