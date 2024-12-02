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На Сахалине военнослужащего посадили на 8 лет за бегство из части

Суд приговорил военнослужащего РФ к 8 годам за самовольное оставление части

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Anelo/Shutterstock

Суд приговорил военнослужащего российской армии к восьми годам за самовольное оставление части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

«При назначении окончательного наказания суд <...> применил совокупность преступлений, частично сложив наказания, назначенные по данному приговору и предыдущему приговору, назначив наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.

На данный момент приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Уточняется, что военнослужащий был ранее судим.

До этого стало известно, что в Воронежской области разыскивают молодого человека, который самовольно покинул воинскую часть.

Побег квалифицируют как преступление, предусмотренное статьей 337 УК РФ, — оставление части или места службы. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Якутии задержали 26 бойцов, сбежавших из воинских частей.

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