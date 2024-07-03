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В Якутии задержали 26 солдат, оставивших воинские части

Прокуратура сообщила о задержании 26 солдат, оставивших воинские части в Якутии

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

На территории сборного пункта в Якутске удерживают 26 военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части. Об этом сообщает глава якутского отделения партии «Яблоко» Анатолий Ноговицын со ссылкой на ответ, полученный от военной прокуратуры якутского гарнизона.

«Как сообщает прокуратура, они хотели покинуть территорию сборного пункта, якобы выпив спиртные напитки», — пишет Ноговицын.

Ведомство уточняет, что некоторые из солдат совершили мелкие правонарушения. При этом информации о том, завели ли в отношении кого-либо из задержанных уголовное дело по статье «Дезертирство», нет.

В мае сообщалось о задержании россиянина, который накопил долги по алиментам и стал дезертиром.

Как рассказали в ФССП, против жителя города Касли было возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание детей. Он долгое время игнорировал свои обязанности и задолжал собственному ребенку около 1,3 млн рублей.

Материалы дела уже были переданы в суд, но фигурант уехал в Башкирию и подписал контракт с Минобороны РФ. Когда мужчина получил первую выплату, он самовольно оставил место службы.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

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