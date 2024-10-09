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Майор ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна»

Экс-майор ВСУ Лапин назвал Угледарское направление Красноармейским

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Угледарское направление боевых действий превратилось в Красноармейское после потери Украиной Угледара и продолжения наступления российских войск в районе. Об этом заявил в своем блоге майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин, которого цитирует РИА Новости.

«Угледарское направление уже можем называть откровенно Покровским (российское название города — Красноармейск), потому что Угледар можно забыть. Эта территория потеряна», — заявил Лапин.

Украинский офицер в отставке заявил, что после того, как российские войска взяли штурмом Угледар, командование ВС России может направить освобожденные резервы на Красноармейское направление для усиления давления против ВСУ.

До этого в генеральном штабе украинских войск признали, что Вооруженные силы России превосходят ВСУ по числу солдат и единиц техники, а также в очередной раз заявили о сложной ситуации на фронте.

Ранее сообщалось, что российские бойцы создали «мешок» для ВСУ у Купянска.

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