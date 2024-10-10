Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше рассказали об ошибках ВСУ, облегчивших продвижение российской армии

Seznam zprávy: ВСУ вырыли окопы, ведущие от позиций ВС РФ прямо в свой тыл

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские солдаты при создании окопов на фронте допустили ряд ошибок, некоторые окопы с линии боевого соприкосновения вели прямо в тыл ВСУ, что упрощало задачи для российской армии. Об этом пишет польский портал Seznam zprávy.

«Некоторые окопы даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такое положение лишь облегчало продвижение ВС РФ на Донбассе. В связи с упомянутой польским порталом ошибкой ВСУ большое количество окопов украинских войск пришлось переделывать, так как изначально они были вырыты неправильно.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский фактически сдает Донбасс и другие прифронтовые территории.

По словам Меркуриса, Зеленский оставит Украину «опустошенной и разбитой». При этом украинский лидер готов укреплять позиции, находящиеся далеко от прямой линии соприкосновения войск.

Ранее майор ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами