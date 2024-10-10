Украинские солдаты при создании окопов на фронте допустили ряд ошибок, некоторые окопы с линии боевого соприкосновения вели прямо в тыл ВСУ, что упрощало задачи для российской армии. Об этом пишет польский портал Seznam zprávy.

«Некоторые окопы даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такое положение лишь облегчало продвижение ВС РФ на Донбассе. В связи с упомянутой польским порталом ошибкой ВСУ большое количество окопов украинских войск пришлось переделывать, так как изначально они были вырыты неправильно.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский фактически сдает Донбасс и другие прифронтовые территории.

По словам Меркуриса, Зеленский оставит Украину «опустошенной и разбитой». При этом украинский лидер готов укреплять позиции, находящиеся далеко от прямой линии соприкосновения войск.

Ранее майор ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна».