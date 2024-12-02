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В Волгоградской области разыскивают сбежавшего из воинской части срочника

V1.ru: под Волгоградом солдат-срочник сбежал из воинской части

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Из воинской части под Волгоградом сбежал солдат-срочник. Об этом написало издание V1.ru.

Ориентировку на солдата опубликовали 1 декабря. В ней говорится, что молодой человек таким образом решил уклониться от прохождения службы.

В свою очередь мать бойца обвинила в случившемся именно командование части. Она заявила в беседе с изданием, что ее сын болен и ему нужно дополнительное обследование. По ее словам, врачи ввели солдата в заблуждение, сказав, что отправляют его с диагнозом «ожирение», а не «гипертония».

Командование же считает, что мать могла помочь рядовому сбежать из части.

До этого сразу несколько военных самовольно покинули воинскую часть в рабочем поселке Коченево. На следующий день четверых из них задержали. Позднее сообщалось о задержании еще троих. По уточненным данным Telegram-канала Baza, сбежали 12 человек.

Ранее в Якутии задержали 26 солдат, оставивших воинские части.

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