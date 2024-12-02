Матвиенко рассказала, что Запад расшифровал сигнал Путина после пуска «Орешника»

Страны Запада приняли и расшифровали сигнал президента России Владимира Путина, который он послал пуском баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Аргументам и фактам».

По ее словам, сигнал Путина приняла не только команда уходящего президента США Джо Байдена, но и соратники Дональда Трампа.

Матвиенко считает, что сигнал Путина расшифровали те люди, которые будут определять политику по Украине, в сфере безопасности и международную политику Вашингтона после 20 января 2025 года.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине допустили удар России по Верховной раде.