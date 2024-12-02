Калашников ликвидировал диверсантов в зоне СВО

Рядовой Сергей Калашников из состава подразделения «Барс-16» помог уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

Российский боец занимался разведкой с помощью беспилотного летательного аппарата и обнаружил группу украинских диверсантов, которые двигались в сторону отряда Калашникова. Боец передал информацию командованию подразделения, которое организовало залп из минометов по укрывшимся диверсантам.

«Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы», — рассказали в Минобороны.

До этого боец с позывным «Кот» из спецназа «Ахмат» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большое количество дронов на разных частотах, чтобы попытаться обойти системы РЭБ российских бойцов в Курской области.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников. Например, в ночь на 29 ноября над российскими регионами были сбиты около 50 дронов. Большинство из них уничтожены над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани почти 30 домов повреждены при атаке беспилотников.