Бойцы СВО пресекают попытки ВСУ обойти РЭБ в Курской области роем дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для поражения цели одновременно большое количество дронов на разных частотах, чтобы попытаться обойти системы РЭБ российских бойцов в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным «Кот» из спецназа «Ахмат».

Однако все попытки обойти РЭБ срывают российские военные, отметил «Кот».

«Противник пытается как-то наш РЭБ обойти, для того чтобы нас обезвредить, но ничего не получается. Вчера было пять FPV-дронов и три Mavic, благополучно, слава богу, уехали», — рассказал он.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников. Например в ночь на 29 ноября над российскими регионами были сбиты около 50 дронов. Большинство из них уничтожены над Ростовской областью.

В тот день региональные власти сообщали, что в Каменском районе произошел крупный пожар на промышленном объекте.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани почти 30 домов повреждены при атаке беспилотников.