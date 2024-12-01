Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало кадры взятия под контроль Новоалексеевки

Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о ходе штурма города Новоалексеевка в ДНР и показали кадры с места, которые опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что российские солдаты заходили в село малыми группами и двигались от укрытия к укрытию с помощью замаскированных блиндажей в лесу. Действия штурмовиков корректировали операторы беспилотников вместе с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Также расчеты ударных FPV-дронов выбивали противника из укреплений, добавили в Минобороны.

В ведомстве отмечали, что российские войска за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областях.

29 ноября российские военные взяли под контроль Новую Ильинку, Раздольное и Воровское в Донецкой народной республике.

Ранее военный эксперт объяснил, почему российская армия не спешит брать Днепропетровск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами