Минобороны показало кадры взятия под контроль Новоалексеевки

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о ходе штурма города Новоалексеевка в ДНР и показали кадры с места, которые опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что российские солдаты заходили в село малыми группами и двигались от укрытия к укрытию с помощью замаскированных блиндажей в лесу. Действия штурмовиков корректировали операторы беспилотников вместе с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Также расчеты ударных FPV-дронов выбивали противника из укреплений, добавили в Минобороны.

В ведомстве отмечали, что российские войска за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областях.

29 ноября российские военные взяли под контроль Новую Ильинку, Раздольное и Воровское в Донецкой народной республике.

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