Экипаж российского вертолета Ка-52М ударил по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, боевая машина нанесла удар с помощью авиационных ракет. После атаки экипажи осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Как заявили в министерстве, уничтожение всех целей ВСУ подтвердил передовой авиационный наводчик.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по позициям 14 бригад украинской армии в Курской области.

По данным ведомства, «Северная» группировка ВС РФ поразила местоположение 5-й танковой, 17-й тяжелой механизированной, 21, 41, 44 и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 36-й бригады морской пехоты, 80, 82 и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112, 116, 117 и 129-й бригад теробороны.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.