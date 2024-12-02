В ДНР сорвали 120 воздушных атак со стороны ВСУ

За неделю в Донецкой народной республике (ДНР) средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Донецкой народной республике (ДНР) сорвали больше сотни воздушных атак со стороны Украины. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

Над Донецком и Макеевкой система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 120 вражеских беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, в Куйбышевском районе Донецка пресекли ночную атаку дрона на электрическую подстанцию. Ударный беспилотник имел на борту созданное на базе кумулятивного боеприпаса самодельное взрывное устройство.

В Кировском районе города система РЭБ подавила украинский коптер, ведший разведку местности.

30 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют большое количество дронов на разных частотах, чтобы попытаться обойти системы РЭБ российских бойцов в Курской области.

Ранее дипломат перечислила самых активных поставщиков дронов Киеву.