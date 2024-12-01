На западе Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Ровно на западе Украины во время воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Говорит большой Львов» в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11:31 (мск), воздушная тревога действует в Ровенской и соседней Хмельницкой областях Украины.

«В Ровно прозвучали взрывы, вероятно, работает противовоздушной система», — говорится в публикации.

1 декабря сообщалось, что в подконтрольной Украине части Херсонской области получили повреждения складские помещения, где накануне произошли взрывы.

30 ноября поступала информация о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.