Бригада имени святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил (ВС) России применяет разведывательно-огневой контур на трех направлениях. Об этом рассказал РИА Новости начальник службы беспилотников с позывным «Серафим».

По словам бойца, разведывательно-огневой контур (РОК) основан на визуальном контроле и средствах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в первую очередь.

Он отметил, что данная система работает на нескольких направлениях и значительно сокращает время принятия решений на поражение целей, увеличивая эффективность работы штурмовых групп.

«Эта система у нас работает так же, как на Часовом Яре, в Соледаре, по <…> Курскому направлению, Волчанску», — рассказал «Серафим».

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Днепр» в зоне специальной военной операции (СВО) и провел здесь рабочее совещание.

Ранее Белоусов поздравил российских бойцов со взятием под контроль села Колесниковка в Харьковской области.