Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов обратился к российским военным после взятия села в Харьковской области

Белоусов поздравил мотострелков со взятием Колесниковки в Харьковской области

close
Максим Блинов/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил офицеров и солдат 343-го мотострелкового полка со взятием под контроль села Колесниковка, расположенного в Харьковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск «Запад» [на фронте]», — подчеркнул Белоусов, слова которого приводятся в заявлении.

По словам министра, личный состав 343-го мотострелкового полка проявляет «неподдельную стойкость и отвагу» в зоне боевых действий. Это позволяет военнослужащим «приумножать историю боевой славы» РФ.

Белоусов добавил, что граждане страны навсегда запомнят имена участников специальной военной операции (СВО). Как он отметил, солдаты не щадят свои жизни в попытке отстоять национальные интересы государства и обеспечить его безопасность.

В конце министр поблагодарил российских военных за успешное выполнение задач на фронте. Белоусов выразил уверенность, что командование и личный состав 343-го мотострелкового полка и в будущем будут с честью выполнять свой долг перед родной страной.

11 ноября пресс-служба военного ведомства РФ сообщила, что подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Колесниковку в Харьковской области. Иные подробности не уточнялись.

Ранее российские солдаты заставили Вооруженные силы Украины покинуть село Першотравневое в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами