Белоусов посетил пункт управления группировки «Днепр» в зоне боевых действий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Днепр» в зоне специальной военной операции (СВО) и провел здесь рабочее совещание. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.
«Белоусов <...> заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения СВО и характеру действий противника», — говорится в заявлении.
В частности, в заседании принял участие командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский. Генерал-полковник рассказал министру о ходе выполнения задач на основных направлениях фронта.
Кроме того, Белоусова ознакомили с особенностями применения российских беспилотных летательных аппаратов при уничтожении личного состава и техники Вооруженных сил Украины. Речь идет об использовании дронов в рамках разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров, уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что по итогам совещания министр вручил проявившим себя солдатам и офицерам государственные награды. Военнослужащих удостоили орденами Мужества, медалями «За отвагу», а также Георгиевскими крестами IV степени.
Ранее Белоусов поздравил российских бойцов со взятием под контроль села Колесниковка в Харьковской области.