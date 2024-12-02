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Российский офицер сообщил, что ВСУ продолжают атаковать Курскую область

РИА Новости: ВСУ в Курской области атакуют с большим количеством техники НАТО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским позициям в Курской области, используя значительное количество военной техники, которая, как правило, оказывается уничтоженной. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел».

Он отметил, что украинская сторона осуществляет по три-четыре попытки наступления в день, при этом каждое из них сопровождается применением техники. Однако, по его словам, действия противника не имеют успеха благодаря эффективной работе российской артиллерии и FPV-дронов. Он подчеркнул, что российская сторона уже пристрелялась к местам, где возникают подкатки, и использует это для поджога и уничтожения техники противника.

Также «Орел» предоставил видеоматериалы, на которых видно подбитое оборудование НАТО, а также зафиксирован артиллерийский огонь по отступающему танку ВСУ.

Днем 1 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударили по позициям 14 бригад украинской армии в Курской области.

Ранее в Раде заявили, что Киев может потерять оставшуюся часть ДНР до 20 января.

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Атаки на Курскую область
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