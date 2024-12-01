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В Раде заявили, что Киев может потерять оставшуюся часть ДНР до 20 января

Безуглая: Киев может лишиться оставшейся части ДНР из-за перестановок в ВСУ

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Киев с большой вероятностью может потерять остающуюся под его контролем часть Донецкой народной республики (ДНР) еще до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 20 января. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Риск потерять Донецкую область до инаугурации Трампа вырос в разы», — так парламентарий комментирует назначение генерала Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Безуглая объяснила, что Драпатый — «эффективный боевой менеджер», которому удавалось сдерживать натиск российской армии на сложных участках фронта, и сейчас, когда ВС РФ наступают особенно активно, назначение генерала на «тыловую должность» выглядит как «спланированная операция», которая может серьезно ослабить оборону ВСУ.

Ухудшиться может и ситуация для украинской армии в Курской области, считает Безуглая, так как оттуда отозвали командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олега Апостола, который стал заместителем главкома ВСУ Александра Сырского.

В то же время в Госдуме перестановки в украинской армии связывали с недовольством Зеленского ситуацией на фронте. По мнению парламентария, украинскому президенту не нравится ход конфликта, и он пытается изменить положение на фронте. Депутат назвал командующего Сухопутными войсками «очень серьезной фигурой».

Ранее Зеленского уличили в попытках сорвать переговоры Украины с Россией.

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