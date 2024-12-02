Российские войска ударили по технике ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Черниговской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского движения Сергей Лебедев.

Он уточнил, что данное сосредоточение техники находилось недалеко от стыка границ России, Беларуси и Украины. По словам Лебедева, хотя скопление не было большим, оно проявляло определенную дерзость.

Также Лебедев сообщил об ударах по украинским военным объектам, скоплению техники и расположению личного состава в Сумской и Винницкой областях. По его словам, в Сумской области поразили небольшое помещение, в котором складировали беспилотные летательные аппараты. Туда только что поступила новая партия беспилотников. Лебедев отметил, что в Винницкой области прозвучал взрыв, украинские военные попали под удар в пригороде Винницы.

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