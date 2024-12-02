Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ударили по технике ВСУ в Черниговской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Черниговской области

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Черниговской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского движения Сергей Лебедев.

Он уточнил, что данное сосредоточение техники находилось недалеко от стыка границ России, Беларуси и Украины. По словам Лебедева, хотя скопление не было большим, оно проявляло определенную дерзость.

Также Лебедев сообщил об ударах по украинским военным объектам, скоплению техники и расположению личного состава в Сумской и Винницкой областях. По его словам, в Сумской области поразили небольшое помещение, в котором складировали беспилотные летательные аппараты. Туда только что поступила новая партия беспилотников. Лебедев отметил, что в Винницкой области прозвучал взрыв, украинские военные попали под удар в пригороде Винницы.

Ранее в ФРГ заявили, что Трамп будет требовать от Украины территориальных уступок.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами