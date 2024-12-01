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Израильские истребители заставили самолет из Ирана изменить курс

The Times of Israel: ВВС Израиля развернули над Сирией летевший из Ирана самолет

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Ammar Awad/Reuters

Истребители ВВС Израиля заставили следовавший из Ирана самолет изменить курс в воздушном пространстве над Сирией. Об этом сообщает издание The Times of Israel (TOI).

В публикации уточнили, что инцидент произошел в ночь на 1 декабря. Источники издания пояснили, что у израильской стороны возникли подозрения, что на борту летящего из Ирана лайнера было оружие, предназначенное для ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Экипаж самолета вскоре выполнил указание израильских военных.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию.

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