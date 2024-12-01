Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направился из Дамаска в Турцию в продолжение своей поездки по Ближнему Востоку. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении уточнили, что глава иранского внешнеполитического ведомства провел консультации с высшим руководством Сирии.

В Сирии пятый день продолжается противостояние повстанцев и армии. По оценкам аналитиков, правительственные войска впервые с 2012 года утратили контроль над Алеппо. Боевики захватили как минимум две авиабазы, где сирийская армия бросила оружие и технику, в том числе российские ЗРПК «Панцирь-С1» и РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом.

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в том, что его страна одержит победу над терроризмом, вне зависимости от того, кто поддерживает и финансирует эту угрозу.

До этого Аббас Аракчи призвал создать мировую коалицию для проведения суда и назначения наказания властям Израиля.

Ранее появилась информация, что террористы напали на генеральное консульство Ирана в сирийском городе Алеппо.