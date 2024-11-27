Раненого военного из Бурятии отправили на СВО

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала о случае, когда раненого российского бойца снова отправили на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По словам сестры военнослужащего, в августе 2024 года ее брат, выполняя боевое задание, получил множественные осколочные ранения лица, бедра, голени и плеча, а также перелом руки. Для оказания медицинской помощи его доставили в военный госпиталь. Женщина рассказала, что после лечения военные врачи признали солдата временно неспособным к военной службе и предоставили ему отпуск в 60 дней. Однако по решению командования он был возвращен на службу.

Как отметила Жамбалова, руководство войсковой части не приняло во внимание заключение военно-врачебной комиссии госпиталя и направило военнослужащего в место дислокации войсковой части, однако после обращения в военную прокуратуру мужчине предоставили отпуск.

Незадолго до этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказывал о случае, когда участник специальной военной операции из города Талица остался без ноги из-за бюрократии военного госпиталя. По словам депутата, в декабре прошлого года мужчина получил минно-взрывное ранение — у него диагностировали ушиб мозга и нашли в нем осколки. Кроме того, боец получил огнестрельный дырчатый перелом черепа.

Ранее участник СВО с раком крови предпочел ждать лечения в зоне боевых действий.