Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раненого военного из Бурятии отправили на СВО

«МК»: раненого военного из Бурятии снова отправили в зону СВО

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала о случае, когда раненого российского бойца снова отправили на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По словам сестры военнослужащего, в августе 2024 года ее брат, выполняя боевое задание, получил множественные осколочные ранения лица, бедра, голени и плеча, а также перелом руки. Для оказания медицинской помощи его доставили в военный госпиталь. Женщина рассказала, что после лечения военные врачи признали солдата временно неспособным к военной службе и предоставили ему отпуск в 60 дней. Однако по решению командования он был возвращен на службу.

Как отметила Жамбалова, руководство войсковой части не приняло во внимание заключение военно-врачебной комиссии госпиталя и направило военнослужащего в место дислокации войсковой части, однако после обращения в военную прокуратуру мужчине предоставили отпуск.

Незадолго до этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказывал о случае, когда участник специальной военной операции из города Талица остался без ноги из-за бюрократии военного госпиталя. По словам депутата, в декабре прошлого года мужчина получил минно-взрывное ранение — у него диагностировали ушиб мозга и нашли в нем осколки. Кроме того, боец получил огнестрельный дырчатый перелом черепа.

Ранее участник СВО с раком крови предпочел ждать лечения в зоне боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами