Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист пострадал во время атаки на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадал мирный житель

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Белгородской области, в одном из населенных пунктов пострадал местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Все произошло в районе села Чайки Белгородского района. FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль такси. Ранения получил водитель авто. Его доставили в больницу №2 города Белгорода. В данный момент мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, было атаковано село Отрадное Белгородского района. Атака закончилась пожаром, загорелась кровля частного дома.

В минувшую субботу украинские войска атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Под удар попали Красная Нива и Долгое.

До этого Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее ВС РФ сбили 11 дронов над Черным морем и Белгородской областью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами