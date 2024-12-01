Таксист пострадал во время атаки на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Белгородской области, в одном из населенных пунктов пострадал местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Все произошло в районе села Чайки Белгородского района. FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль такси. Ранения получил водитель авто. Его доставили в больницу №2 города Белгорода. В данный момент мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, было атаковано село Отрадное Белгородского района. Атака закончилась пожаром, загорелась кровля частного дома.

В минувшую субботу украинские войска атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Под удар попали Красная Нива и Долгое.

До этого Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее ВС РФ сбили 11 дронов над Черным морем и Белгородской областью.