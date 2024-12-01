Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В руководстве сухопутных войск РФ произошли кадровые изменения

РБК: генерала Мурадова назначили заместителем главкома сухопутных войск РФ

close
Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Героя России генерал-полковника Рустама Мурадова назначили на должность заместителя главнокомандующего сухопутными войсками РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому министерству обороны.

Официально оборонное ведомство не объявляло о кадровых перестановках в руководстве сухопутных войск.

До этого Мурадов командовал группировкой войск «Восток» в зоне военной операции на Украине, а также руководил объединенным стратегическим командованием войсками Восточного военного округа.

Мурадов родился в Дагестане в 1973 году. Получил образование в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом командном училище, Общевойсковой академии вооруженных сил и Военной академии Генштаба. Во время российской операции в Сирии был военным советником.

В 2020-2021 годах Мурадов командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Удостоен звания Героя России, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а также ордена Мужества. В 2022 году был включен в санкционный список Евросоюза.

26 ноября РБК писал, что провело ротацию командующих группировками войск. Командующим войсковой группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Командующим группировкой войск «Юг» на южном оперативном направлении был назначен генерал-лейтенант Александр Санчик.

Ранее Белоусов заявил о срыве военной кампании ВСУ на 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами