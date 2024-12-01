В руководстве сухопутных войск РФ произошли кадровые изменения

Героя России генерал-полковника Рустама Мурадова назначили на должность заместителя главнокомандующего сухопутными войсками РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому министерству обороны.

Официально оборонное ведомство не объявляло о кадровых перестановках в руководстве сухопутных войск.

До этого Мурадов командовал группировкой войск «Восток» в зоне военной операции на Украине, а также руководил объединенным стратегическим командованием войсками Восточного военного округа.

Мурадов родился в Дагестане в 1973 году. Получил образование в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом командном училище, Общевойсковой академии вооруженных сил и Военной академии Генштаба. Во время российской операции в Сирии был военным советником.

В 2020-2021 годах Мурадов командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Удостоен звания Героя России, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а также ордена Мужества. В 2022 году был включен в санкционный список Евросоюза.

26 ноября РБК писал, что провело ротацию командующих группировками войск. Командующим войсковой группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Командующим группировкой войск «Юг» на южном оперативном направлении был назначен генерал-лейтенант Александр Санчик.

Ранее Белоусов заявил о срыве военной кампании ВСУ на 2025 год.