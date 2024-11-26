Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск

Министерство обороны России провело ротацию командующих группировками войск. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

Командующим войсковой группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Он был первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

По данным издания, командующим группировкой войск «Юг» на южном оперативном направлении назначен генерал-лейтенант Александр Санчик. До этого он исполнял обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Прежнего командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина направили на должность руководителя Военной академии имени Фрунзе.

Собеседник издания заявил, что все решения приняли в рамках плановой ротации, поскольку «даже командующим группировками войск необходимы периоды времени для смены обстановки и служебной деятельности».

23 ноября сообщалось, что причиной увольнения Анашкина, предположительно, стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание генерала доводить до высшего командования истинное положение вещей. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белоусов заявил о срыве военной кампании ВСУ на 2025 год.