Минобороны показало, как Су-35 прикрывают авиацию России во время ударов по ВСУ

В приграничных районах Курской области экипажи российских Су-35с обеспечили воздушное прикрытие штурмовиков, бомбардировщиков и вертолетов авиации ВС РФ, которые атаковали личный состав и бронетехнику ВСУ. Об этом сообщает российское Минобороны в своем Telegram-канале.

На опубликованном ведомством ролике видно, как пилот садится в кабину истребителя, а затем приземляется после полета.

Накануне министерство заявило, что ВС РФ поразили ВСУ в 11 населенных пунктах Курской области. Это произошло у деревень Александрия, Викторовка, Куриловка, Леонидовка, сел Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово и Плехово, а также у поселка Никольский. За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два миномета.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский назвал главную проблему ВСУ.