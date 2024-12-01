Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало, как Су-35 прикрывают авиацию России во время ударов по ВСУ

Минобороны: экипажи Су-35 прикрыли атакующую ВСУ авиацию в Курской области

В приграничных районах Курской области экипажи российских Су-35с обеспечили воздушное прикрытие штурмовиков, бомбардировщиков и вертолетов авиации ВС РФ, которые атаковали личный состав и бронетехнику ВСУ. Об этом сообщает российское Минобороны в своем Telegram-канале.

На опубликованном ведомством ролике видно, как пилот садится в кабину истребителя, а затем приземляется после полета.

Накануне министерство заявило, что ВС РФ поразили ВСУ в 11 населенных пунктах Курской области. Это произошло у деревень Александрия, Викторовка, Куриловка, Леонидовка, сел Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово и Плехово, а также у поселка Никольский. За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два миномета.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский назвал главную проблему ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами