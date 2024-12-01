У берегов Йемена совершено нападение на судно

Неизвестные напали на судно у берегов порта Адена в Йемене. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 80 морских миль к югу от Адена, Йемен. Власти проводят расследование», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало судам соблюдать осторожность при транзите и сообщать им о любых подозрительных действиях.

13 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Алла» напали на два ракетных эсминца США, когда они проходили через Баб-эль-Мандебский пролив.

Он уточнил, что эсминцы были атакованы восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, но они были сбиты.

Ранее хуситы захватили офис Управления ООН по правам человека в столице Йемена.