Хуситы захватили офис Управления ООН по правам человека в столице Йемена

Хуситы взяли под свой контроль офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Сане. Об этом со ссылкой на заявление главы УВКПЧ Фолькера Тюрка сообщает РИА Новости.

При захвате были конфискованы находящиеся там документы и транспортные средства.

По словам Тюрка, инцидент «полностью противоречит привилегиям и иммунитетам ООН» и «является серьезной атакой на способность ООН выполнять свой мандат», в том числе в области контроля за соблюдением прав человека.

Захват произошел еще 3 августа, но заявление выпущено лишь сейчас. Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека потребовал от нападавших освободить помещения миссии ООН и вернуть все имущество.

13 августа ВМС Британии сообщили о двух нападениях на суда в море недалеко от Йемена. Информации о пострадавших не поступало.

До этого правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины в намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Также они призвали другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

Ранее США и Британия атаковали объекты хуситов в Йемене.