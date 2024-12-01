Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражавшиеся в Угледаре в ДНР, пожаловались на ложь со стороны командования. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на военнослужащих.

«Мы прибыли только с автоматическими винтовками. Они сказали, что будет 150 танков, их было 20... и обеспечить нам прикрытие было нечем», — сказал один из офицеров 123-й бригады ВСУ.

Он добавил, что за почти три года военного конфликта в его подразделении ни разу не проводилась ротация. По словам военнослужащего, командование отправляет бойцов на убой, вместо того чтобы дать им отдохнуть.

Накануне сообщалось, что мобилизованные бойцы ВСУ массово выражают недовольство отсутствием в сухпайках тонизирующих батончиков.

По данным SHOT, украинские военные, которые попали в плен в Курской области, рассказали, что столкнулись с нехваткой продовольствия уже в самом начале вторжения в российский регион. Подразделениям ВСУ доставляли в полевые лагеря недостаточное количество сухпайков, тогда как у иностранных наемников из Польши и Колумбии было много еды и медикаментов, сообщили пленные.

Ранее украинский военнопленный рассказал о нехватке сухпайков в ВСУ.