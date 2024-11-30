Мобилизованные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово выражают недовольство отсутствием в сухпайках тонизирующих батончиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам мобилизованных украинцев, иностранные наемники получают качественное питание из стран НАТО, тогда как солдаты ВСУ получают скудные сухпайки, в которых нет энергетических батончиков.

По данным Shot, украинские военные, которые попали в плен в Курской области, рассказали, что столкнулись с нехваткой продовольствия уже в самом начале вторжения в российский регион. Подразделениям ВСУ доставляли в полевые лагеря недостаточное количество сухпайков, тогда как у иностранных наемников из Польши и Колумбии было много еды и медикаментов, сообщили пленные. Они отметили, что сухпайки для наемников содержали протеиновые батончики, произведенные на Украине.

22 ноября подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия столкнулась с проблемами с обеспечением войск в Харьковской области, ЛНР и частично в Донецкой народной республике. Трудности связаны с логистикой, дефицитом на складах продовольствия, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов, медикаментов и других материально-технических средств, сказал Марочко. По его информации, около 25% этих проблем вызваны уничтожением складов российскими войсками.

Ранее украинский военнопленный рассказал о нехватке сухпайков в ВСУ.