Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мобилизованные украинцы жалуются на плохое снабжение продовольствием

SHOT: мобилизованные бойцы ВСУ жалуются на отсутствие энергетических батончиков

close
breakermaximus/Shutterstock/FOTODOM

Мобилизованные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово выражают недовольство отсутствием в сухпайках тонизирующих батончиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам мобилизованных украинцев, иностранные наемники получают качественное питание из стран НАТО, тогда как солдаты ВСУ получают скудные сухпайки, в которых нет энергетических батончиков.

По данным Shot, украинские военные, которые попали в плен в Курской области, рассказали, что столкнулись с нехваткой продовольствия уже в самом начале вторжения в российский регион. Подразделениям ВСУ доставляли в полевые лагеря недостаточное количество сухпайков, тогда как у иностранных наемников из Польши и Колумбии было много еды и медикаментов, сообщили пленные. Они отметили, что сухпайки для наемников содержали протеиновые батончики, произведенные на Украине.

22 ноября подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия столкнулась с проблемами с обеспечением войск в Харьковской области, ЛНР и частично в Донецкой народной республике. Трудности связаны с логистикой, дефицитом на складах продовольствия, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов, медикаментов и других материально-технических средств, сказал Марочко. По его информации, около 25% этих проблем вызваны уничтожением складов российскими войсками.

Ранее украинский военнопленный рассказал о нехватке сухпайков в ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами