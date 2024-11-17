Минобороны показало, как FPV-дроны ликвидировали две украинские «Бабы Яги»

Российское Минобороны показало уничтожение двух украинских тяжелых дронов «Баба Яга» в Харьковской области. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На записи расчеты FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) группировки войск «Север «приближаются к гексакоптеру ВСУ «Баба Яга» в зоне проведения спецоперации.

6 ноября сообщалось, что на Каховском направлении в Херсонской области российские военные за неделю сбили свыше 10 тяжелых украинских дронов типа «Баба-Яга». БПЛА противника были уничтожены мобильными зенитными расчетами Волгоградского мотострелкового полка группировки войск «Днепр».

Название «Баба-Яга» получили украинские тяжелые промышленные беспилотники-гексакоптеры, переделанные для решения боевых задач. Они обладают большими размерами, шумными пропеллерами и развивают невысокую скорость.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.