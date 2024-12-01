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На Западе предрекли распад НАТО после падения США

Аналитик Оберг назвал попытку включить Украину в НАТО «большой ошибкой» альянса

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Johanna Geron/Reuters

Попытка сделать Украину членом НАТО является самой большой ошибкой альянса в истории. Такое мнение выразил директор аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в интервью YouTube-каналу Neutral Studies.

«Теперь сложилась ситуация, когда мы совершили самую большую ошибку в истории, пытаясь сделать Украину членом НАТО», — заявил эксперт.

Оберг добавил, что идет трата огромных ресурсов на поддержку боевых действий, которые не увенчаются успехом. По мнению эксперта, Западу не удастся «расколоть Россию и воплотить в реальность свои неадекватные идеи».

Также директор аналитического центра отметил, что конфликт на Украине, подрыв газопроводов «Северные потоки», а также ситуация на Ближнем Востоке являются «гвоздями в крышке гроба западного доминирования». Оберг выразил сожаление на счет происходящего и отметил, что Запад движется в сторону саморазрушения. Эксперт подчеркнул, что «как только падет империя США, распадется и Североатлантический альянс».

До этого и.о. замгенсека НАТО Борис Руге в ходе выступления на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде заявил, что страны Североатлантического альянса до сих пор так и не согласовали необходимую единую позицию о приглашении Украины в альянс.

Ранее в США оценили перспективы вступления Украины в НАТО при Трампе.

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