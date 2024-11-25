В НАТО признали отсутствие единого мнения о членстве Украины в альянсе

Страны Североатлантического альянса до сих пор так и не согласовали необходимую единую позицию о приглашении Украины в альянс. Об этом заявил и.о. замгенсека НАТО Борис Руге в ходе выступления на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде, передает РИА Новости.

«Для приглашения необходимо единогласное решение всех 32 стран альянса, которого у нас нет», — признал он.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена после победы на выборах избранного президента Дональда Трампа рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО. Однако позже отказалась от такого шага, сославшись на «низкую эффективность в краткосрочной перспективе».

В свою очередь, британский журнал Economist в своем прогнозе на 2025 год писал, что Украина вряд ли вступит в Североатлантический альянс, пока президентом Соединенных Штатов будет Трамп.

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