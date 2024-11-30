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Немецкий генерал дал неутешительный прогноз по поставкам ВСУ

Генерал ФРГ Фрейдинг: Германия не может снабжать ВСУ оружием в нужном количестве

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Руководитель планово-командного штаба министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг сообщил, что Германия не может снабжать Украину оружием в необходимом количестве. Заявление опубликовано в YouTube-канале Бундесвера.

«Возможности на складах Бундесвера и других стран ограничены», — сказал генерал.

По его словам, военная промышленность не в состоянии поставлять новые материалы так быстро, как того требует динамика вооруженного конфликта.

Кроме того, он отметил, что не стоит считать ракеты ФРГ Taurus оружием, которое способно существенно изменить ход боевых действий.

28 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз увеличить объемы поставок оружия Киеву и расширить санкции против России. Текст резолюции также содержит призывы к дальнейшей поддержке Украины, включая поставки самолетов, дальнобойных ракет, таких как Taurus, современных систем противовоздушной обороны, например, Patriot и SAMP/T, а также переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийского оборудования. В то же время отмечается, что Германия продолжает уклоняться от поставок ракет Taurus в Украину.

Ранее во Франции призвали евродепутата отправиться воевать на Украину.

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