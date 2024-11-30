Шесть кораблей НАТО прибыли в порт Таллина

Шесть кораблей военно-морской группы НАТО, в состав которой входят суда из Великобритании, Норвегии, Франции, Нидерландов и Бельгии, прибыли в столицу Эстонии Таллин. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли остальные корабли: флагман группы - норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison», — отмечает вещатель.

Как отметил главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк, эта группа представляет собой «основную силовую структуру» морских сил альянса, и ее присутствие в акватории Эстонии связано с «региональными оборонительными стратегиями НАТО».

Отмечается, что патрульный корабль FS Commandant Blaison примет участие в учениях сил обороны Эстонии и ее союзников под названием «Молния» (Pikne), которые начнутся 2 декабря. По информации ERR, последний раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО находились в Эстонии в апреле 2023 года, когда прошли совместные учения с эстонскими ВМС.

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