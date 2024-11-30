Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шесть кораблей НАТО прибыли в порт Таллина

Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Эстонию

close
U.S. Navy

Шесть кораблей военно-морской группы НАТО, в состав которой входят суда из Великобритании, Норвегии, Франции, Нидерландов и Бельгии, прибыли в столицу Эстонии Таллин. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли остальные корабли: флагман группы - норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison», — отмечает вещатель.

Как отметил главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк, эта группа представляет собой «основную силовую структуру» морских сил альянса, и ее присутствие в акватории Эстонии связано с «региональными оборонительными стратегиями НАТО».

Отмечается, что патрульный корабль FS Commandant Blaison примет участие в учениях сил обороны Эстонии и ее союзников под названием «Молния» (Pikne), которые начнутся 2 декабря. По информации ERR, последний раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО находились в Эстонии в апреле 2023 года, когда прошли совместные учения с эстонскими ВМС.

В октябре сообщалось, что Лапландию преобразовали в форпост у российских границ после того, как Швеция и Финляндия стали официальными членами НАТО полтора года назад.

Ранее НАТО поставило новую задачу Эстонии при конфликте с Россией

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами