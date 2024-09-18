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НАТО поставило новую задачу Эстонии при конфликте с Россией

Генерал Карус: НАТО поставило перед Таллином новую задачу при конфликте с РФ

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Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантический альянс поставил перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус в интервью радиостанции ERR.

«НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях на территории России», — заявил военный.

Эстонский генерал добавил, что после этого силы Североатлантического альянса смогут прибыть в Эстонию, после чего предпринять следующие шаги. Карус подчеркнул, что что на сегодняшний день эстонские ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО.

Карус также пояснил, что до начала специальной военной операции на Украине от армии Эстонии были ожидания, что она сможет продержаться в вероятных боевых действиях около десяти дней, прежде чем на эстонскую территорию будут переброшены основные силы НАТО.

До этого сообщалось, что новое правительство Эстонии планирует сократить социальные выплаты малоимущим гражданам из-за их недостаточного вклада в экономику страны.

Ранее в Эстонии назвали необходимую сумму для завершения укрепления границы с Россией.

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