Североатлантический альянс поставил перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус в интервью радиостанции ERR.

«НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях на территории России», — заявил военный.

Эстонский генерал добавил, что после этого силы Североатлантического альянса смогут прибыть в Эстонию, после чего предпринять следующие шаги. Карус подчеркнул, что что на сегодняшний день эстонские ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО.

Карус также пояснил, что до начала специальной военной операции на Украине от армии Эстонии были ожидания, что она сможет продержаться в вероятных боевых действиях около десяти дней, прежде чем на эстонскую территорию будут переброшены основные силы НАТО.

До этого сообщалось, что новое правительство Эстонии планирует сократить социальные выплаты малоимущим гражданам из-за их недостаточного вклада в экономику страны.

Ранее в Эстонии назвали необходимую сумму для завершения укрепления границы с Россией.