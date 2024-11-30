На Украине стоматологи и протезисты получат отсрочку от призыва

На Украине в перечень получающих отсрочку от призыва на военную службу добавили стоматологов и протезистов. Об этом говорится в постановлении кабмина, сообщило министерство экономики страны.

«В список должностей, <…> добавили специалистов в сфере протезно-ортопедического производства», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с 1 декабря процедуру бронирования вернут через портал «Дія» («Действие»). Зарплата у всех забронированных сотрудников должна быть от 20 тысяч гривен ($480).

Накануне на Украине после прохождения повторной медкомиссии 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в армии сочли годными.

Минувшей весной в стране вступил в силу закон, предполагающий более жесткие правила мобилизации. По нему в том числе отменялась категория «ограниченно годен», теперь есть лишь «годен» и «не годен». До 4 февраля 2025 года «ограниченно годные к военной службе» должны еще раз пройти военно-врачебную экспертизу.

Ранее США призвали Украину снизить призывной возраст.