Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Украине

Европарламент принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз увеличить объемы поставок оружия Киеву и расширить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюцию поддержали 390 депутатов Европарламента, 135 проголосовали против, а 52 воздержались от голосования. В документе подчеркивается, что «Европарламент требует введения новых санкций против ключевых секторов российской экономики», включая металлургию, ядерную и химическую промышленности, сельское хозяйство и банковский сектор. Также предлагается ограничить экспорт промышленного сырья из России, таких как алюминий, сталь, уран, титан и никель.

Кроме того, депутаты предлагают ввести эмбарго на поставки ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ) из России, а также прекратить сотрудничество в области ядерной энергетики. Продолжительность действия санкций рекомендуется увеличить с шести месяцев до трех лет для упрощения продления мер.

Текст резолюции также содержит призывы к дальнейшей поддержке Украины, включая поставки самолетов, дальнобойных ракет, таких как Taurus, современных систем противовоздушной обороны, например, Patriot и SAMP/T, а также переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийского оборудования. В то же время отмечается, что Германия продолжает уклоняться от поставок ракет Taurus в Украину.

Кроме того, предлагается создать новый механизм финансирования для Украины, который будет включать только те страны ЕС, которые готовы предоставить военную помощь. Это актуально в случае, если Венгрия продолжит блокировать выделение средств Киеву из Европейского фонда мира. Авторы резолюции призвали оказать давление на Будапешт, чтобы он согласился на финансирование Украинских нужд из европейских фондов.

Ранее во Франции призвали евродепутата отправиться воевать на Украину.