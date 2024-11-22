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Марочко заявил о проблема с обеспечением у ВСУ в нескольких районах

Марочко: ВСУ испытывают проблемы с обеспечением в Харьковской области, ДНР и ЛНР

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Reuters

Украинская армия столкнулась с проблемами с обеспечением войск в Харьковской области, ЛНР и частично ДНР. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

Он сообщил, что о больших проблемах с обеспечением всеми видами довольствия группировки украинских войск «Хортица» стало известно из перехваченного боевого донесения в штаб стратегического командования группировки.

Трудности связаны с логистикой, дефицитом на складах продовольствия, вещевого имущества, ГСМ, медикаментов и других материально-технических средств, сказал Марочко.

По его информации, около 25% этих проблем связаны с уничтожением складов российскими войсками. Кроме того, в документе говорится об урезании ряда надбавок и сокращении прочих выплат, добавил подполковник в отставке.

21 ноября сообщалось, что ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец.

Ранее Рогов заявил, что российские силы почти отрезали ВСУ от снабжения у Курахово.

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